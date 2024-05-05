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Боссы «Баварии» «мечтают» о возвращении Гвардиолы. Связь с ним не прерывалась с момента ухода (Kicker)

По информации журналиста Kicker Франка Линкеша, руководство мюнхенцев мечтает о возвращении испанца. Утверждается, что с тех пор как Пеп покинул клуб в 2016 году, связь с ним не прерывалась.

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