Daily Storm

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Япония запретила ввозить в Россию премиальные автомобили и драгоценные камни

Япония запретила ввозить в Россию премиальные автомобили и драгоценные камни

Ограничения вступят в силу 5 апреля, уточнили в правительстве страныМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил, что власти на фоне спецоперации на Украине с 5 апреля запретят экспорт в Россию предметов роскоши.

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