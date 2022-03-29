Япония запретила ввозить в Россию премиальные автомобили и драгоценные камни

Ограничения вступят в силу 5 апреля, уточнили в правительстве страныМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил, что власти на фоне спецоперации на Украине с 5 апреля запретят экспорт в Россию предметов роскоши.