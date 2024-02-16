СМИ: Конгресс не будет рассматривать помощь Украине до середины марта

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол в пятницу, 16 февраля, заявил, что просьба президента Байдена о выделении помощи Украине не будет обсуждаться до середины следующего месяца, – сообщает агентство Reuters.
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