СМИ: Конгресс не будет рассматривать помощь Украине до середины марта

Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол в пятницу, 16 февраля, заявил, что просьба президента Байдена о выделении помощи Украине не будет обсуждаться до середины следующего месяца, – сообщает агентство Reuters.