Алтайскую школу, оставшуюся без крыши из-за урагана, осмотрел замгенпрокурора РФ

19 ноября от сильного ветра пострадала 121 школа, учебные занятия не возобновлены лишь в одной Фото: Управление ГП РФ по СВО Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин лично осмотрел оставшееся без крыши здание школы в селе Зональном Алтайского края, сообщает Управление ГП РФ по СВО.