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Zero Hedge

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Putin's New Year’s Speech Marks Exactly 25 Years In Power: 'Russians Should Be Proud'

Putin's New Year’s Speech Marks Exactly 25 Years In Power: 'Russians Should Be Proud'

Putin's New Year’s Speech Marks Exactly 25 Years In Power: 'Russians Should Be Proud' President Vladimir Putin has issued a traditional New Year's Eve speech on Tuesday, which marks exactly 25 years of the Russian leader in power.

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