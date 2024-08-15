Должников «Петербургтеплоэнерго» из Санкт-Петербурга посетили приставы

В начале августа сотрудники ООО «Петербургтеплоэнерго» совместно со службой судебных приставов Санкт-Петербурга совершили выезд к должникам Адмиралтейского района, в отношении которых возбуждены исполнительные производства на общую сумму более 550 тысяч рублей.
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