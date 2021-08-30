Картина Дня

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    Прибалт т политология- вещи НЕСОВМЕСТИМЫЕ, в лучшем случае- дояр, скотник, конюх...Латвийский полито...
  • Иван
    С ам не лучше.Трамп назвал влас...
  • Александр
    То, что мигранты бьют друг другу морды, это действительно их проблема. Но эти морды они бьют в нашей стране, а нередк...Песков: Драки миг...

"Газпром экспорт" перестал продавать газ через свою электронную площадку на 2022 г - СМИ

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости/Прайм. ЭТП "Газпром экспорт" перестал на прошлой неделе продавать газ на своей Электронной торговой платформе (ЭТП) с поставкой в 2022 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх