На избившего и сломавшего лодыжку дочери россиянина возбудили дело

В Ингушетии задержали отца-наркомана, избивавшего дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. По данным канала, в отдел полиции поступило сообщение, что в больницу поступила несовершеннолетняя девочка со следами побоев.
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