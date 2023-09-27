Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 2024 - 2025 учебном году

Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ в 24 - 25 учебном году. В частности, самое малое количество баллов по обществознанию — 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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