Командир рассказал, как термоодеяла помогают «спрятать» танки от дронов ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ 49-го отдельного танкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили замаскированные опорники, огневые точки и боевиков ВСУ в Сумской области.
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