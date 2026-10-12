Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Командир рассказал, как термоодеяла помогают «спрятать» танки от дронов ВСУ

Командир рассказал, как термоодеяла помогают «спрятать» танки от дронов ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ 49-го отдельного танкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили замаскированные опорники, огневые точки и боевиков ВСУ в Сумской области.

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