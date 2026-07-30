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ТАСС

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Американец Парвизи рассказал, почему выбрал для операции "Склиф"

Американец Парвизи рассказал, почему выбрал для операции "Склиф"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гражданин США Парвизи, которому московские врачи прооперировали позвоночник после отказа в клиниках других стран, рассказал, что выбрал НИИ скорой помощи имени Склифосовского за высокую квалификацию врачей и отметил, что не ошибся с выбором.

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