Американец Парвизи рассказал, почему выбрал для операции "Склиф"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гражданин США Парвизи, которому московские врачи прооперировали позвоночник после отказа в клиниках других стран, рассказал, что выбрал НИИ скорой помощи имени Склифосовского за высокую квалификацию врачей и отметил, что не ошибся с выбором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)