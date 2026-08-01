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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов об уходе Тардифа с поста президента ИИХФ: «Боюсь, что только хуже будет. У этого хоть совесть какая‑то есть, раз уйти решил. У других никакой нет, похоже»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов не ожидает позитивных изменений для России в связи с избранием нового президента ИИХФ.

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