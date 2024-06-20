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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пари НН» подпишет контракт с Магкеевым на год («РБ Спорт»)

Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта. По данным «РБ Спорт», у Магкеева было несколько вариантов продолжения карьеры в Мир РПЛ, игрок в итоге выбрал вариант с «Пари НН» и подпишет контракт сроком на один год.

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