«Пари НН» подпишет контракт с Магкеевым на год («РБ Спорт»)

Защитник покинул «Локомотив» в мае в связи с истечением срока контракта. По данным «РБ Спорт», у Магкеева было несколько вариантов продолжения карьеры в Мир РПЛ, игрок в итоге выбрал вариант с «Пари НН» и подпишет контракт сроком на один год.