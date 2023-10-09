Политик Филиппо: оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке

TASS/Zuma Американское вооружение, которое Белый дом отправлял на помощь Украине, в итоге оказалось на Ближнем Востоке и используется сейчас в палестино-израильском конфликте, заявила французский политик Флориан Филиппо в Twitter.
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