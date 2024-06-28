Нож в спину: как тотальная мобилизация усугубляет неприязнь украинского общества к ВСУ

[center]Хотя большой спорт постоянно позиционирует себя как нечто «вне политики», данный тезис разбивается хотя бы о то, что на международных соревнованиях можно невозбранно размахивать государственными флагами: хочешь, просто в поддержку своей команды, а хочешь – с каким-нибудь подтекстом.