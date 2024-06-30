На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 22 пациента, в том числе 2 детей. После атаки ВСУ 23 июня в ведущие медицинские учреждения Москвы — Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники — были направлены 22 человека: 12 детей и 10 взрослых.