Постпредство РФ при ООН поставит вопрос о позиции пресс-секретаря Гутерриша Дюжаррика по заявлениям Буданова об убийствах россиян

Постпредство РФ при ООН поставит вопрос о позиции Стефана Дюжаррика, пресс-секретаря главы всемирной организации Антониу Гутерриша, по словам начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийствах россиян.
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