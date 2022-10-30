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Дело возбудили в связи с крушением дельтаплана в Адыгее

Дело возбудили в связи с крушением дельтаплана в Адыгее

Известия По факту крушения дельтаплана в Адыгее, в результате которого погибли два человека, сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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