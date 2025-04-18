ФСБ задержала иностранца, готовившего теракт в административном здании в Новороссийске по заданию СБУ

Он также собирал сведения о российских кораблях и военныхСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Краснодарском крае агента Службы безопасности Украины (СБУ), который пытался совершить подрыв в административном здании в Новороссийске.
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