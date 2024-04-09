Турнир претенденток. 6-й тур. Горячкина сыграет с Салимовой, Лагно против Вайшали, другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 6-й тур Начало партий – 21:30 по московскому времени. Рамешбабу Вайшали (Индия) – Екатерина Лагно (Россия) Хампи Конеру (Индия) – Лэй Тинцзе (Китай) Тань Чжунъи (Китай) – Анна Музычук (Украина) Нургюл Салимова (Болгария) – Александра Горячкина (Россия) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 3,5, Горячкина – 3, Лагно, Вайшали, Салимова – по 2,5, Конеру, Лэй Тинцзе, Музычук – по 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии