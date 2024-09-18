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Миссия РФ обвинила США в злоупотреблении правом вето в СБ ООН для защиты Израиля

Миссия РФ обвинила США в злоупотреблении правом вето в СБ ООН для защиты Израиля

США продолжают снисходительно делить страны мира на две категории — властителей вселенной и всех остальных — и потому считают, что могут в том числе злоупотреблять правом вето в Совбезе ООН, чтобы оградить Израиль от ответственности за действия в секторе Газа.

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