Исследование эффективности кассетных боеприпасов в системах воздушной обороны Ирэн ОрлонскаяВ последние недели российские вооруженные силы провели серию успешных ударов по аэродромам Вооруженных Сил Украины, используя ракеты с кассетными боевыми частями.
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