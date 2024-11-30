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Ротенберг о 7:5 с «Амуром»: «Как говорил Тарасов: «Веселее – мы в хоккее». Было ярко, много классных голов, зрители в восторге – самая интересная встреча в истории СКА в Хабаровске»

В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы переиграли «Амур» со счетом 7:5. «Как говорил Анатолий Владимирович Тарасов: «Веселее – мы в хоккее».

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