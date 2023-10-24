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Арбитражного управляющего ФРТ обвинили в ущербе на 240 млн рублей

Арбитражного управляющего ФРТ обвинили в ущербе на 240 млн рублей

Бывшему арбитражному управляющему Фонда развития территорий Светлане Аглинишкене и соучастникам Екатерине Мыскиной и Дмитрию Шарифуллину предъявлены обвинения в мошенничестве, в результате которого фонду был нанесен ущерб на сумму свыше 240 млн рублей.

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