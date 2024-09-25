Мошенники стали применять фальшивую банковскую рекламу

В мессенджерах появилcя новый вид мошенничества - фейковые рекламные акции от имени банков. Злоумышленники обещают отправить потенциальным жертвам на карты денежные призы, но на деле под этим предлогом пытаются получить доступ к их персональным данным или к личным кабинетам в онлайн-банках.
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