Врач из Ростова-на-Дону получил орден Пирогова

В Москве 19 апреля на расширенном заседании коллегии Минздрава России Игорь Дацкевич, заведующий травматологическим отделением ростовской городской больницы скорой медицинской помощи, был награжден орденом Пирогова.
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