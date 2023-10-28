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Военное обозрение

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В Курской области уничтожили украинский беспилотник со взрывчаткой

В Курской области уничтожили украинский беспилотник со взрывчаткой

Нарушивший российскую границу FPV-дрон ВСУ не смог далеко улететь. Он преодолел лишь 100 метров территории РФ в Курской области, после чего наши военные уничтожили этот украинский беспилотник со взрывчаткой.

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