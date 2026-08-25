Норвегия: Должностные лица отменили зону безопасности вокруг жилого дома в Страуме, недалеко от Бергена, графство Вестланд, во второй половине дня после того, как один человек был убит и двое других получили ранения в результате взрыва и пожара ранее в тот же день.