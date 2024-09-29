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Путин принял решение: Америке придёт писец

Путин принял решение: Америке придёт писец

Виктор Анисимов *** Виктор Анисимов  Путин принял решение и озвучил его на заседании Совбеза России.

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Комментарии
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C
Caltar
&quot;Америке придёт писец&quot;,а когда? Сколько было &quot;красных&quot; и других разноцветных линий,после которых тоже говорили и писали,что вот теперь всё и пусть только попробуют чего-то вякнуть или сделать против России,а результата в ноль и даже не смешно уже стало Теперь решили,что-то от этих &quot;предупреждений изменится или как,очередное &quot;бла-бла&quot;?Помнится когда ВВП привёл в какую-то боеготовность наши Ядерные силы,то тоже чего-то писали о том как запад &quot;напрягся и задумался&quot;,но укропы в данный момент на нашей территории и запад спокойно снабжает их дальнобойными боеприпасами,которые укропы и сами,без &quot;разрешений&quot;могут использовать.Кстати,а западные дроны,которые бьют по внутренней территории России, относятся к дальнобойным?  Громыко Андрей Андреевич говорил: &quot;Мое &quot;нет&quot; они слышали не чаще, чем я их &quot;ноу&quot;. Причина в одном – западники любят манипулировать, а этого я им с собой делать не позволял. Советский Союз – великая держава, и манипулировать нами не позволено никому.&quot; &quot;Нечем тут гордиться - и точка. Мира нужно добиваться, это благо, но не любой ценой и уж тем более не ценой интересов собственного народа. Если ты восхищаешься пацифизмом, гордишься этим – никогда, никогда не садись в кресло руководителя великой державы. Гордись пацифизмом где угодно. Во дворе, дома, но не у руля государства. Я никогда не заискивал перед западниками. Я знаю много примеров руководителей государств, которые боязливо и стыдливо отстаивают свои интересы. Все боятся... а как бы не побеспокоить, не обидеть Америку. Так дела не делаются.&quot; &quot;-Обладание ядерным оружием для СССР – это всегда вынужденная необходимость. Американцы с нами вели диалог только потому, что знали, что ядерного оружия у нас столько же, сколько и у них. Было бы меньше – даже не стали бы слушать.&quot;.
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9 час.
Семен Демин
По крайней мере два &quot;Посейдона&quot; уже дежурят у берегов США. Некоторые называют Путина сумасшедшим. И это хорошо, т. к. такой сможет нажать красную кнопку. Пусть так и считают.
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1 час.
Семен Демин
Тут нет никакого противоречия. Есть право, значит, можно применить ЯО.
Ответить
1 час.

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