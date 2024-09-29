Путин принял решение: Америке придёт писец

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Caltar

"Америке придёт писец",а когда? Сколько было "красных" и других разноцветных линий,после которых тоже говорили и писали,что вот теперь всё и пусть только попробуют чего-то вякнуть или сделать против России,а результата в ноль и даже не смешно уже стало Теперь решили,что-то от этих "предупреждений изменится или как,очередное "бла-бла"?Помнится когда ВВП привёл в какую-то боеготовность наши Ядерные силы,то тоже чего-то писали о том как запад "напрягся и задумался",но укропы в данный момент на нашей территории и запад спокойно снабжает их дальнобойными боеприпасами,которые укропы и сами,без "разрешений"могут использовать.Кстати,а западные дроны,которые бьют по внутренней территории России, относятся к дальнобойным? Громыко Андрей Андреевич говорил: "Мое "нет" они слышали не чаще, чем я их "ноу". Причина в одном – западники любят манипулировать, а этого я им с собой делать не позволял. Советский Союз – великая держава, и манипулировать нами не позволено никому." "Нечем тут гордиться - и точка. Мира нужно добиваться, это благо, но не любой ценой и уж тем более не ценой интересов собственного народа. Если ты восхищаешься пацифизмом, гордишься этим – никогда, никогда не садись в кресло руководителя великой державы. Гордись пацифизмом где угодно. Во дворе, дома, но не у руля государства. Я никогда не заискивал перед западниками. Я знаю много примеров руководителей государств, которые боязливо и стыдливо отстаивают свои интересы. Все боятся... а как бы не побеспокоить, не обидеть Америку. Так дела не делаются." "-Обладание ядерным оружием для СССР – это всегда вынужденная необходимость. Американцы с нами вели диалог только потому, что знали, что ядерного оружия у нас столько же, сколько и у них. Было бы меньше – даже не стали бы слушать.".