Шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра в Перу

В торговом центре Real Plaza в городе Трухильо на северо-западе Перу обрушилась крыша фуд-корта. The Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министра обороны страны Вальтера Астудильо Чавеса сообщает, что в результате происшествия погибли как минимум шесть человек.
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