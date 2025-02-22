Шесть человек погибли при обрушении крыши торгового центра в Перу

В торговом центре Real Plaza в городе Трухильо на северо-западе Перу обрушилась крыша фуд-корта. The Associated Press (AP) со ссылкой на заявление министра обороны страны Вальтера Астудильо Чавеса сообщает, что в результате происшествия погибли как минимум шесть человек.