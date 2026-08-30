Тренер "Динамо" Шварц рассказал, насколько доволен игрой с "Локомотивом"

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после победного матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Локомотива» заявил, что доволен прогрессом своей команды за это лето.
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