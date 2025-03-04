В ГД внесут проект о налоговых вычетах за путевки в детские лагеря

Законопроект о возможности получения налогового вычета родителями за оплату путевок в детские лагеря предлагает рассмотреть группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, 4 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.
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