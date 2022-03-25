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Луна Хендрикс стала первой бельгийской фигуристкой в истории, попавшей на пьедестал чемпионата мира по фигурному катанию

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала серебряным призером чемпионата мира-2022 в Монпелье. Это первая медаль чемпионатов мира в ее карьере.

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