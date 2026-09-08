Норвегия запретила вещание русской радиостанции на Шпицбергене

Радиостанция «Майя» прекратила вещание на Шпицбергене в июле 2026 года из-за решения норвежского ведомства, посчитавшего её инструментом российской пропаганды.
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От норвежского Роскомнадзора-это что?