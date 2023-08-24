МО Белоруссии анонсировало старт учений ОДКБ "Боевое братство"

В Белоруссии пройдут совместные и специальные учения, объединяющие подготовку коллективных сил ОДКБ:С 1 по 6 сентября на территории Белоруссии состоятся учения войск Организации договора коллективной безопасности, сообщает Минобороны республики.
В Белоруссии пройдут совместные и специальные учения, объединяющие подготовку коллективных сил ОДКБ:С 1 по 6 сентября на территории Белоруссии состоятся учения войск Организации договора коллективной безопасности, сообщает Минобороны республики.
Свежие комментарии