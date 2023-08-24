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МО Белоруссии анонсировало старт учений ОДКБ "Боевое братство"

МО Белоруссии анонсировало старт учений ОДКБ "Боевое братство"

В Белоруссии пройдут совместные и специальные учения, объединяющие подготовку коллективных сил ОДКБ:С 1 по 6 сентября на территории Белоруссии состоятся учения войск Организации договора коллективной безопасности, сообщает Минобороны республики.

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