Российские силы поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ в Черноморске

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине, задействованным в интересах ВСУ.
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