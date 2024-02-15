Баскетболисты "Барнаула" проиграли подмосковным "Химкам"

Игра завершилась со счетом 70:73 Баскетболисты "Барнаула" в гостях уступили лидеру. Очередной матч мужской Суперлиги против подмосковных "Химок" состоялся поздним вечером 14 февраля по алтайскому времени и завершился поражением команды Александра Герасимова.
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