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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Выглядишь как клоун на церемонии открытия. 99 процентов шоу и один процент спорта». Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса

Перед Гран-при Лас-Вегаса «Формула-1» впервые в истории провела церемонию открытия уик-энда с участием всех 20 гонщиков.

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