Доктор Майер: рекомендации от австрийского врача, которые помогут быстро сбросить вес Алёна ЮрьеваПроцесс похудения — это задача, требующая длительного сосредоточения и усилий, ведь значимые изменения в весе не могут произойти за несколько дней.