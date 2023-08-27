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Доктор Майер: рекомендации от австрийского врача, которые помогут быстро сбросить вес

Доктор Майер: рекомендации от австрийского врача, которые помогут быстро сбросить вес

Доктор Майер: рекомендации от австрийского врача, которые помогут быстро сбросить вес Алёна ЮрьеваПроцесс похудения — это задача, требующая длительного сосредоточения и усилий, ведь значимые изменения в весе не могут произойти за несколько дней.

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