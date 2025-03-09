Маск указал на зависимость Украины от спутниковой системы Starlink

На спутниковой системе Starlink держится украинская армия, и линия фронта может «рухнуть» в случае ее отключения, заявил 9 марта глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск.
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