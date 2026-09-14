Маркетплейсы обяжут раскрыть алгоритмы партнерам с 1 октября 2026 года

С 1 октября маркетплейсы и агрегаторы обязаны раскрывать партнерам алгоритмы работы. Новый закон, который вступит в силу в России в 2026 году, обеспечит прозрачность формирования рейтингов товаров и определит порядок взаимодействия с продавцами.