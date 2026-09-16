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Переживший инсульт Сергей Белоголовцев раскрыл отношение к Лазаревой* и Шацу*

Переживший инсульт Сергей Белоголовцев раскрыл отношение к Лазаревой* и Шацу*

62-летний Сергей Белоголовцев, которые два года назад пережил инсульт, дал большое интервью, в котором раскрыл, как поменялась его жизнь после того рокового летнего дня 2024 года.

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