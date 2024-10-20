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Царьград

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"Тайное общение Трампа и Путина": NYT пытаются реанимировать рейтинг Камалы Харрис

"Тайное общение Трампа и Путина": NYT пытаются реанимировать рейтинг Камалы Харрис

В США опять муссируют тему, что Москва якобы вмешивается в американские президентские выборы. Разумеется, "на стороне Трампа".

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