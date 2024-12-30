Какие две республики кормили в СССР остальных. Таблица для Киева

Александр Рожков

Уже более 30 лет российскому народу подают тюльку о том, что де «мы всех кормили и поили» Приводят одну и ту же табличку, где показано, сколько производилось в республике на душу населения и сколько потреблялось. А дальше бла, бла, бла…. Я много лет верил в эту чушь, как и все. Но вспомнил, что какую только чушь нам не впаривали для того чтобы развалить нашу Родину – СССР. Стал размышлять, а не брехня ли и эти доказательства про то, что де мы всех кормили. Понятно же, что ни кто из России не завозил продукты в ту же Прибалтику ил на Украину, ибо плодородие там и прочие условия для производства продуктов выше, а не ниже, чем в России. То же касается и Средней Азии. И увидел, что нам подсовывают, сперва правильную табличку, а вот интерпретация этой таблицы ложная. Да, нам на душу населения приходилось меньше, чем в других республиках. А производилось у нас побольше некоторых. Но! При подсчете в то, что производилось, учитывалось не только то, что потребляет отдельный человек, но и новые заводы и фабрики и их продукция, новые города и все прочее, что только вообще создавалось в республике. А потребляет человек, в основном, продукты питания одежду и предметы быта. Заводы, фабрики, новые города и другие селения, станки, оружие, самолеты и суда и много чего еще отдельный человек не потребляет и это не всходит, следовательно, в расчеты, которые нам подсовывают по дурости или по злому умыслу. Ни когда, ни в Среднюю Азию, ни на Кавказ, ни в Прибалтику, ни на Украину…, не шли продукты питания из России! Они, в основном, все продукты, питания производили сами. А что мы им поставляли? А вот что. Мы помогали возводить в Средней Азии новые предприятия, заводы, фабрики, электростанции и другие производственные мощности. Это же касается и всех других республик. Поэтому слово «кормили» употребляется в провокационных целях. Но тогда мы были единой страной. И правильно, что мы вкладывались в создание новых производств в других республиках, ибо это укрепляло общую мощь нашей великой Державы! Мы и теперь, должны вкладывать больше в развитие отсталых районов России. Что в этом удивительного и нового? Не думали же те, кто создавал нашу великую и могучую страну СССР, что для того, чтобы «не кормить» другие республики, мы радостно будем разрушать СССР и разрушим его!