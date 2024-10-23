Около месяца назад Микки залетел в супермаркет и быстро понял — здесь не придётся голодать. Жить в суровых условиях природы уже не хотелось, так...

В Сиднее «спасли» какаду, который целый месяц жил в супермаркете и наслаждался булочками, — The Irish Independent Около месяца назад Микки залетел в супермаркет и быстро понял — здесь не придётся голодать.
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