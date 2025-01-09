Без следа, но с последствиями: киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Сколько бойцов ВСУ уже сбежали, на самом деле толком не знает никто, включая украинское командование, а известное число в 114 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении частей отражает ситуацию лишь приблизительно.
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