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Несекретные материалы

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Без следа, но с последствиями: киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Без следа, но с последствиями: киевский режим не справляется с массовым дезертирством из ВСУ

Сколько бойцов ВСУ уже сбежали, на самом деле толком не знает никто, включая украинское командование, а известное число в 114 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении частей отражает ситуацию лишь приблизительно.

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Комментарии
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Eduard
Молодцы что сюежали,
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