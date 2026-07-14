Гавайская ведьма помогла раскрыть жестокое убийство в США

Жуткая история из Штатов завершилась обвинительным вердиктом. Суд присяжных признал 44-летнего Ларри Миллетта виновным в убийстве несмотря на то, что тело его супруги Майи не найдено до сих пор, сообщает Daily Star.
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