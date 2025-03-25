Артамонов: при возвращении Visa и Mastercard нужно открывать возможности для «Мир»

Российская платежная система должна функционировать во всех странах В случае возобновления в России работы иностранных платежных систем Visa и Mastercard необходимо обеспечить условия для функционирования карт, выпущенных национальной платежной системой «Мир».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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