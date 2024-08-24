Россию обрекают на новый "Крокус": Лоббисты мигрантов из СНГ срывают договорённости Ким Чен Ына и Путина

Очень правильная статья, лично я за корейцев и вьетнамцев, очень трудолюбивые и покладистые ребята, да и культурно от такого сотрудничество коренные россияне могли бы только обогатиться

Андрей Павлов

Политика Путина в отношении мигрантов или совсем не понятна, если он за коренной народ, как он декларирует, или совсем понятна, если он вместе с олигархатом за его замещение мастурбеками. Вся политика "партии и правительства" по факту направлена на поддержку и защиту мигрантов, что бы они не декларировали коренному народу. Больше вариантов как-то не просматривается.