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Россию обрекают на новый "Крокус": Лоббисты мигрантов из СНГ срывают договорённости Ким Чен Ына и Путина

Россию обрекают на новый "Крокус": Лоббисты мигрантов из СНГ срывают договорённости Ким Чен Ына и Путина

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Москва и Пхеньян нашли способ привлекать в Россию рабочую силу из КНДР. Об этом свидетельствуют данные и документы, полученные Царьградом от источников.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Зарюгин
Очень правильная статья, лично я за корейцев и вьетнамцев, очень трудолюбивые и покладистые ребята, да и культурно от такого сотрудничество коренные россияне могли бы только обогатиться
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8 час.
Андрей Павлов
Политика Путина в отношении мигрантов или совсем не понятна, если он за коренной народ, как он декларирует, или совсем понятна, если он вместе с олигархатом за его замещение  мастурбеками. Вся политика &quot;партии и правительства&quot; по факту направлена на поддержку и защиту мигрантов, что бы они не декларировали коренному народу. Больше вариантов как-то не просматривается.
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5 час.
КК
Коля Колянов
Всех ордынцев загрузить проводить на родину в вагонах 3 класса под охраной чтобы их не обидели.
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3 час.

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