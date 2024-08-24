КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Москва и Пхеньян нашли способ привлекать в Россию рабочую силу из КНДР. Об этом свидетельствуют данные и документы, полученные Царьградом от источников.
Россию обрекают на новый "Крокус": Лоббисты мигрантов из СНГ срывают договорённости Ким Чен Ына и Путина
Комментарии
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ДЗ
Денис Зарюгин
Очень правильная статья, лично я за корейцев и вьетнамцев, очень трудолюбивые и покладистые ребята, да и культурно от такого сотрудничество коренные россияне могли бы только обогатиться
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8 час.
Андрей Павлов
Политика Путина в отношении мигрантов или совсем не понятна, если он за коренной народ, как он декларирует, или совсем понятна, если он вместе с олигархатом за его замещение мастурбеками. Вся политика "партии и правительства" по факту направлена на поддержку и защиту мигрантов, что бы они не декларировали коренному народу. Больше вариантов как-то не просматривается.
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5 час.
КК
Коля Колянов
Всех ордынцев загрузить проводить на родину в вагонах 3 класса под охраной чтобы их не обидели.
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3 час.
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