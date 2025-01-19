Затерянные миры под Тихим океаном: удивительные открытия, которые бросают вызов науке Татьяна СергееваНа дне Тихого океана ученые наткнулись на нечто поистине удивительное: массивные структуры, которые, по их мнению, «не должны были существовать».
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