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Затерянные миры под Тихим океаном: удивительные открытия, которые бросают вызов науке

Затерянные миры под Тихим океаном: удивительные открытия, которые бросают вызов науке

Затерянные миры под Тихим океаном: удивительные открытия, которые бросают вызов науке Татьяна СергееваНа дне Тихого океана ученые наткнулись на нечто поистине удивительное: массивные структуры, которые, по их мнению, «не должны были существовать».

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